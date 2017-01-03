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У перший день весни в Україні здорожчала електроенергія

Це вже п'ятий і останній етап подорожчання електрики
В Україні з 1 березня зростуть тарифи на електроенергію з 1,29 грн до 1,68 грн, таким чином доведеться платити більше на 26%.
У перший день весни в Україні здорожчала електроенергія Фото: УНІАН

Це вже п'ятий і останній етап подорожчання електрики. Для мешканців міст і сіл, включаючи тих, хто має електричні плити, тарифи будуть виглядати наступним чином: до 100 кВт/год на місяць - 90 коп., понад 100 кВт/год на місяць - 1,68 грн, інформує "112 Україна".

Окремі тарифи будуть діяти для тих, хто опалює будинки електрикою. Ця категорія споживачів платитиме по 90 коп. за кВт до 3000 кВт/год на місяць, понад 3000 кВт/год - 1,68 грн за кВт.

Також в квітні можна чекати перерахунку ціни на природний газ для населення, що може привести до чергового підвищення тарифів. 23 лютого Кабінет міністрів затвердив порядок перегляду роздрібних цін на газ для населення і підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), згідно з яким перший перегляд цін може бути проведено з 1 квітня.

Крім цього, очікується підвищення тарифів на послуги "Укрпошти" майже в півтора рази, однак не з 1 березня, а пізніше. Рішення ще має пройти реєстрацію в Міністерстві юстиції.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) схвалила збільшення тарифів на пересилання поштових карток, листів, бандеролей – на 59,6%, посилок по Україні - на 22%.

Нагадаємо, що Нацкомісія зазначала, що вартість електроенергії для населення на 57,7% нижче економічно обґрунтованого рівня, який станом на січень 2017 року становить 2,31 гривні за 1 кВт-год.

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01 03 2017 08:20
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