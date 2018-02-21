CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Перу пасажирський автобус впав у прірву, внаслідок чого, за останніми даними, загинули 44 людини та ще 23 були госпіталізовані в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Перу автобус впав з 200-метрової висоти: 44 людини загинули, 23 госпіталізовані
У Міністерстві охорони здоров'я країни зазначили, що серед жертв ДТП є також неповнолітні
Фото: peru21
Водій втратив контроль над керуванням транспортним засобом, і автобус з'їхав з Панамериканського шосе в регіоні Арекіпа, повідомляє Peru21.
"Транспортний засіб впав в ущелину завглибшки близько 200 метрів... Застряг на невеликий еспланаді і ось-ось впаде на річку Оконья", - підкреслюється в повідомленні.
У Міністерстві охорони здоров'я країни зазначили, що серед жертв ДТП є також неповнолітні. Свої співчуття сім'ям загиблих вже висловив президент країни Педро Кучинсько.
Нагадаємо, щонайменше 19 людей загинули, ще приблизно 40 отримали травми внаслідок ДТП в китайському Гонконгу.
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21 02 2018 21:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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