Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Перу автобус впав з 200-метрової висоти: 44 людини загинули, 23 госпіталізовані

У Міністерстві охорони здоров'я країни зазначили, що серед жертв ДТП є також неповнолітні
У Перу пасажирський автобус впав у прірву, внаслідок чого, за останніми даними, загинули 44 людини та ще 23 були госпіталізовані в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
У Перу автобус впав з 200-метрової висоти: 44 людини загинули, 23 госпіталізовані Фото: peru21

Водій втратив контроль над керуванням транспортним засобом, і автобус з'їхав з Панамериканського шосе в регіоні Арекіпа, повідомляє Peru21.

"Транспортний засіб впав в ущелину завглибшки близько 200 метрів... Застряг на невеликий еспланаді і ось-ось впаде на річку Оконья", - підкреслюється в повідомленні.

У Міністерстві охорони здоров'я країни зазначили, що серед жертв ДТП є також неповнолітні. Свої співчуття сім'ям загиблих вже висловив президент країни Педро Кучинсько.

Нагадаємо, щонайменше 19 людей загинули, ще приблизно 40 отримали травми внаслідок ДТП в китайському Гонконгу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2018 21:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.