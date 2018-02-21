У Перу автобус впав з 200-метрової висоти: 44 людини загинули, 23 госпіталізовані У Міністерстві охорони здоров'я країни зазначили, що серед жертв ДТП є також неповнолітні

У Перу пасажирський автобус впав у прірву, внаслідок чого, за останніми даними, загинули 44 людини та ще 23 були госпіталізовані в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Фото: peru21

Водій втратив контроль над керуванням транспортним засобом, і автобус з'їхав з Панамериканського шосе в регіоні Арекіпа, повідомляє Peru21. "Транспортний засіб впав в ущелину завглибшки близько 200 метрів... Застряг на невеликий еспланаді і ось-ось впаде на річку Оконья", - підкреслюється в повідомленні. У Міністерстві охорони здоров'я країни зазначили, що серед жертв ДТП є також неповнолітні. Свої співчуття сім'ям загиблих вже висловив президент країни Педро Кучинсько. Нагадаємо, щонайменше 19 людей загинули, ще приблизно 40 отримали травми внаслідок ДТП в китайському Гонконгу.

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