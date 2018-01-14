CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТихоокеанський центр попередження про цунамі у США повідомив про загрозу виникнення високих хвиль після потужного землетрусу біля узбережжя Перу. Землетрус магнітудою 7,1 бала стався біля берегів Перу вранці 14 січня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Перу стався потужний землетрус: існує загроза цунамі, - ВІДЕО
Щонайменше одна людина загинула
Фото: HBA Noticias
Підземні поштовхи були зафіксовані о 4:18 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів. Епіцентр розташовувався у провінції Каравели регіону Арекіпа, повідомляє Metro.
"Небезпечні хвилі цунамі прогнозуються на деяких частинах узбережжя. Біля деяких берегів Перу можуть утворитися хвилі від 0,3 до одного метра вище від рівня моря. Хвилі менші від 0,3 метра прогнозуються біля берегів Чилі", - йдеться у заяві центру.
В результаті землетрусу загинула щонайменше одна людина, повідомила губернатор регіону Арекіпа Яміла Осоріо.
Video registra el momento exacto del #Sismo M7.3 - 31km S.S.O de #Acari #Perú
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14 01 2018 16:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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