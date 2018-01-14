Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Перу стався потужний землетрус: існує загроза цунамі, - ВІДЕО

Щонайменше одна людина загинула
Тихоокеанський центр попередження про цунамі у США повідомив про загрозу виникнення високих хвиль після потужного землетрусу біля узбережжя Перу. Землетрус магнітудою 7,1 бала стався біля берегів Перу вранці 14 січня.
У Перу стався потужний землетрус: існує загроза цунамі, - ВІДЕО Фото: HBA Noticias

Підземні поштовхи були зафіксовані о 4:18 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів. Епіцентр розташовувався у провінції Каравели регіону Арекіпа, повідомляє Metro.

"Небезпечні хвилі цунамі прогнозуються на деяких частинах узбережжя. Біля деяких берегів Перу можуть утворитися хвилі від 0,3 до одного метра вище від рівня моря. Хвилі менші від 0,3 метра прогнозуються біля берегів Чилі", - йдеться у заяві центру.

В результаті землетрусу загинула щонайменше одна людина, повідомила губернатор регіону Арекіпа Яміла Осоріо.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 01 2018 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.