CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Перу стався потужний землетрус магнітудою 7,1, який за словами користувачів соцмереж, відчули й жителі Чилі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Перу стався землетрус магнітудою 7,1
Інформації щодо жертв і руйнувань не надходило
Фото: ap.org
"Поштовхи силою 7,1 бала було зафіксовано вранці в п'ятницю в Перу за 250 км на північний захід від Мальдонадо на глибині 610 км", - повідомляє Reuters з посиланням на дані Геологічної служби США.
Інформації щодо жертв і руйнувань не надходило. Водночас користувачі соцмереж повідомляють, що поштовхи відчувалися на всій території країни, а також на півночі Чилі.
Попереджень про цунамі також не надходило.
Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на острові Ломбок в Індонезії зросла до 347 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 08 2018 16:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
No articles