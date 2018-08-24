У Перу стався землетрус магнітудою 7,1

Інформації щодо жертв і руйнувань не надходило

У Перу стався потужний землетрус магнітудою 7,1, який за словами користувачів соцмереж, відчули й жителі Чилі.

"Поштовхи силою 7,1 бала було зафіксовано вранці в п'ятницю в Перу за 250 км на північний захід від Мальдонадо на глибині 610 км", - повідомляє Reuters з посиланням на дані Геологічної служби США.

Інформації щодо жертв і руйнувань не надходило. Водночас користувачі соцмереж повідомляють, що поштовхи відчувалися на всій території країни, а також на півночі Чилі.

Попереджень про цунамі також не надходило.

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на острові Ломбок в Індонезії зросла до 347 осіб.