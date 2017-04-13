У Петербурзі біля бібліотеки стався вибух, постраждав підліток

Очевидці розповіли, що молодий чоловік "щось підняв біля бібліотеки", після чого стався вибух

У Санкт-Петербурзі біля бібліотеки імені Чернішевського на Василівському острові стався вибух.

Про це повідомляє "Фонтанка" з посиланням на працівників бібліотеки та FlashNord.

За попередніми даними, постраждав підліток 17 років, йому відірвало руку, у потерпілого – травматична ампутація кисті, його госпіталізували в дитячу лікарню №2 Святої Марії Магдалини.

Очевидці розповіли, що молодий чоловік "щось підняв поблизу бібліотеки", після чого стався вибух.

За попередніми даними, у потерпілого – травматична ампутація кисті, другу руку, швидше за все, вдасться врятувати. Юнак перебуває в шоковому стані.

Інформації про подію від правоохоронних органів або міської влади поки немає.

Нагадаємо, 3 квітня у Санкт-Петербурзі стався вибух у метро, в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали. СК Росії підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга був терактом.