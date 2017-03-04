У Петербурзі двох людей оголошено в розшук за підозрою в підготовці вибухів

Одна з них – яка заклала вибуховий пристрій, який згодом спрацював, у вагоні метро, а друга – яка залишила бомбу на станції "Площа Повстання"

За підозрою в підготовці вибухів у метро Санкт-Петербурга в розшук оголошено двох людей.

Про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в правоохоронних органах.

"За підозрою в підготовці вибухів у розшук оголошено двох людей: одна з них – яка заклала вибуховий пристрій, який згодом спрацював, у вагоні метро, а друга – яка залишила бомбу на станції "Площа Повстання", - сказало джерело.

Джерело нагадало, що другий вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник, було знешкоджено.

Нагадаємо, о 15:40 в метро Петербурга стався вибух у вагоні, який рухався синьою гілкою метро. Кількість загиблих наразі - 9, зазнали поранень близько 20. Через деякий час закрили всі станції метро в місті.

За словами президента ВР Володимира Путіна, про причини вибуху поки невідомо, розглядають всі версії - і побутові, і теракт.

Консульська служба МЗС з'ясовує, чи є серед жертв і потерпілих українці.

Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом.

Пізніше стало відомо, що камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі.