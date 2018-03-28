У Петербурзі горить автосалон, - ФОТО, ВІДЕО

Відомості про потерпілих на цей момент не надходили

На півночі Петербурга (Росія) сталося загоряння в будівлі дилерського центру Рольф Лахта Hyundai.

На цей момент пожежники ліквідовують загоряння, повідомляє "Інтерфакс-Росія" з посиланням на прес-службу групи компаній "Рольф".

"Підтверджуємо інформацію про те, що салон горить", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши подробиць пожежі.

Як повідомила прес-служба Головного управління МНС міста, інформація про загорання в будівлі надійшла о 15.22. Горіння відбувається в будівлі автоцентру.

"Відомості про потерпілих на цей момент не надходили. До ліквідації пожежі залучено дев'ять одиниць техніки і 44 людини особового складу", - йдеться в повідомленні.



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Початкова площа пожежі становила близько 50 квадратних метрів. За попередньою інформацією, площа пожежі в автосалоні зросла в 10 разів, оголошено підвищений номер складності.

"Площа пожежі збільшилася з 50 до 500 кв.м, привласнений другий номер", - сказали в МНС.

Нагадаємо, що 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.

Додамо, що жителі російського Кемерова вийшли на мітинг до будівлі обласної адміністрації з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих під час пожежі.