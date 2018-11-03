CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Санкт-Петербурзі напали на одного з учасників пікету на підтримку політв’язня Кремля, опозиційного до режиму Путіна активіста Дениса Бахолдіна. В руках у пікетувальника був прапор України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Петербурзі напали на пікетувальника, який тримав прапор України
Акція на підтримку політв’язня у Росії закінчилась нападом на активіста
Фото: facebook.com/SPBSOLIDARNOST
Поліція затримала нападника, у нього вилучили ножа, - повідомляє ініціатива "Солідарність Санкт-Петербурга".
Учасник антивоєнних акцій, московський активіст Денис Бахолдін в 2014 році переїхав в Україну. А в березні 2017-го він раптово зник. У червні до матері Дениса прийшли з обшуком. Слідчі повідомили, що уже кілька місяців він перебуває в СІЗО Брянська.
Нагадаємо, в анексованому Криму в рамках акції "Кримський марафон" активісти зібрали близько 2 мільйонів рублів (930 тис. грн.) на підтримку політв'язнів і громадських активістів на півострові.
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11 03 2018 17:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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