У Петербурзі пам'ятник Леніну облили фарбою та написали на грудях "кат"
Напередодні рано-вранці в місті Красне Село (Красносельський район Петербурга) в парку невідомий чоловік з хуліганських спонукань облив червоною фарбою пам'ятник Леніну, написав на грудях пам'ятника "кат", а також розвісив на деревах листівки з цитатами з текстів Леніна".
"За цим фактом поліцією порушено кримінальну справу за статтею "вандалізм", - повідомляє "Інтерфакс".
За його словами, на тепер пам'ятник очищено від фарби.
У прес-службі ГУ МВС по Санкт-Петербургу і Ленінградській області виданню підтвердили розслідування кримінальної справи, не уточнивши статтю. "Проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення підозрюваного", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, російський уряд не підтримав законопроект ЛДПР про перепоховання Володимира Леніна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа