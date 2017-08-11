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У Петербурзі пам'ятник Леніну облили фарбою та написали на грудях "кат"

За цим фактом поліцією РФ порушено кримінальну справу за статтею "вандалізм"
Поліція порушила кримінальну справу за фактом вандалізму в Красносельському районі Санкт-Петербурга, де облили пам'ятник Володимиру Леніну червоною фарбою.
У Петербурзі пам Фото: Росбалт

Напередодні рано-вранці в місті Красне Село (Красносельський район Петербурга) в парку невідомий чоловік з хуліганських спонукань облив червоною фарбою пам'ятник Леніну, написав на грудях пам'ятника "кат", а також розвісив на деревах листівки з цитатами з текстів Леніна".

"За цим фактом поліцією порушено кримінальну справу за статтею "вандалізм", - повідомляє "Інтерфакс".

За його словами, на тепер пам'ятник очищено від фарби.

У прес-службі ГУ МВС по Санкт-Петербургу і Ленінградській області виданню підтвердили розслідування кримінальної справи, не уточнивши статтю. "Проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення підозрюваного", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, російський уряд не підтримав законопроект ЛДПР про перепоховання Володимира Леніна.

 
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08 11 2017 10:34
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