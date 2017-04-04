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У Петербурзі помер сенатор Вадим Тюльпанов

За попередньою інформацією від джерела, увечері 4 квітня він невдало послизнувся в лазні і вдарився головою
У Санкт-Петербурзі помер член Ради Федерації Вадим Тюльпанов.
У Петербурзі помер сенатор Вадим Тюльпанов Фото:112.ua

Ввечері у вівторок, 4 квітня, у суспільне заклад на території Кіровського району була викликана швидка медична допомога. Пацієнтом виявився 52-річний Вадим Альбертович Тюльпанов, - повідомляє "Фонтанка" без вказівки джерела.

За попередньою інформацією від джерела, увечері 4 квітня він невдало послизнувся в лазні і вдарився головою.

На місце НП виїхав спікер ЗакСа Петербурга В'ячеслав Макаров та керівництво правоохоронних органів Петербурга.

Нагадаємо, Вадим Альбертович Тюльпанов — російський державний діяч і політик. Член Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації від виконавчого органу державної влади Ненецького автономного округу, голова Комітету з Регламенту та організації парламентської діяльності Ради Федерації. Голова законодавчих зборів Санкт-Петербурга (2003-2011). Член Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації від Законодавчого Збори Санкт-Петербурга п'ятого скликання (2011-2014).

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04 04 2017 20:17
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