У Петербурзі повідомили про факт розпилення газу в камерах поліцейських відділків, - ЗМІ

В Росії затримані на акції протесту 12 червня в Петербурзі заявили, що в 33-му відділенні поліції, де вони провели ніч, в камери пустили газ.

До редакції представників штабу Навального в Петербурзі були передані аудіозаписи, на яких про газ розповідають два свідки. Ще два очевидця розповіли про газ безпосередньо виданню "ОВС-Інфо".

За словами свідків, поліцейські запустили газ в камеру, де перебував "буйний" затриманий, доставлений у відділення не з мітингу 12 червня.

"Зробивши це, поліцейські явно не подумали про те, як працює вентиляція в їх відділі: газ розповсюдився і в інші камери", - розповіла одна зі свідків, що побажала зберегти анонімність.

Інший очевидець, також відмовився розкрити своє ім'я, повідомив, що в камері, де він провів ніч, знаходився астматик, якому від газу стало погано. Ще один свідок - Олег Кабатов - розповів "ОВС-Інфо": "Ми стали всі задихатися. Я в якийсь момент зрозумів, що просто не можу дихати".

У відділення поліції приїхала "швидка", за даними одного зі співрозмовників видання, її викликав затриманий, який зумів пронести в камеру телефон. Лікарі, за словами очевидців, заявили, що "сюди треба привезти десять "швидких", що ви тут влаштували, тут неможливо дихати", перевірили пульс і поїхали".

Пізніше поліція все ж вивела затриманих з камер в актовий зал в підвалі.

"Там були стільці і дуже пилові лежанки, на яких було неможливо лежати, тому що вони ребристі, і ми, в основному, ніч провели на стільцях і не спали", - розповіла одна зі свідків.

Припущень про те, який саме газ був розпорошений в відділенні поліції, "ОВС-Інфо" не висуває. Один з очевидців припустив, що був застосований перцевий газ.

Нагадаємо, 12 червня – у День Росії – в багатьох російських містах пройшли акції проти корупції. У Санкт-Петербурзі і Москві силовики за даними ЗМІ, затримали загалом понад 1200 осіб. Зокрема, затримали опозиціонерів Олексія Навального та Іллю Яшина.

Зазначимо, через участь у мітингу викладача історії і суспільствознавства в Єйській гімназії № 14 Олександра Коровайного звільнили.

Також пізно ввечері 12 червня, після акції проти корупції, управління Слідчого комітету по Санкт-Петербургу порушило кримінальну справу за фактом насильства відносно представника влади (стаття 318 КК РФ). Слідство розшукувало "невстановленого чоловіка", який на Марсовому полі "під час проведення несанкціонованого мітингу вдарив кулаком по обличчю поліцейського". 15 червня стало відомо, що слідством був затриманий неповнолітній активіст міського "Молодіжного" "Яблука" Дмитро Мякішин - цієї весни він закінчив школу і збирався вступати до вузу.