CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Невському проспекті в центрі Санкт-Петербурга затримано близько 10 ЛГБТ-активістів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Петербурзі затримали ЛГБТ-активістів, які скандували "Кадирова - до Гааги"
Вони вигукували гасла проти Кадирова і тримали райдужний прапор
Фото:Reuters
Під час першотравневої ходи вони підняли веселковий прапор та почали скандувати "Кадирова - в Гаагу", - повідомляє "Фонтанка".
Також, за даними "Фонтанки", активісти влаштували на Невському акцію: лягли на проїжджу частину і зобразили "смерть", при цьому один з активістів почав посипати тих, які лежали, землею. Після цього їх негайно затримала поліція.
Нагадаємо, у середині червня в Києві пройде черговий Марш рівності, який організовує ЛГБТ-спільнота.
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