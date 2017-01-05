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У Петербурзі затримали ЛГБТ-активістів, які скандували "Кадирова - до Гааги"

Вони вигукували гасла проти Кадирова і тримали райдужний прапор
На Невському проспекті в центрі Санкт-Петербурга затримано близько 10 ЛГБТ-активістів.
У Петербурзі затримали ЛГБТ-активістів, які скандували "Кадирова - до Гааги" Фото:Reuters

Під час першотравневої ходи вони підняли веселковий прапор та почали скандувати "Кадирова - в Гаагу", - повідомляє "Фонтанка".

Також, за даними "Фонтанки", активісти влаштували на Невському акцію: лягли на проїжджу частину і зобразили "смерть", при цьому один з активістів почав посипати тих, які лежали, землею. Після цього їх негайно затримала поліція.

Нагадаємо, у середині червня в Києві пройде черговий Марш рівності, який організовує ЛГБТ-спільнота.

 
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01 05 2017 13:47
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