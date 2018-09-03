У Пхьончхані проходить церемонія відкриття зимових Паралімпійських ігор-2018

Національний прапор України під час "Параду націй" нестиме багаторазовий чемпіон та призер Паралімпіад з лижних гонок та біатлону Віталій Лук’яненко

На 35-тисячному стадіоні міста Пхьончхан (Республіка Корея) розпочалася урочиста церемонія відкриття ХІІ зимових Паралімпійських ігор-2018.

Національний прапор України під час "Параду націй" нестиме багаторазовий чемпіон та призер Паралімпіад з лижних гонок та біатлону Віталій Лук’яненко, повідомляє "Укрінформ".

Усього у всесвітньому форумі спортсменів-інвалідів, що триватиме з 9 по 18 березня, візьмуть участь близько 670 атлетів з 49-ти держав, які розіграють 80 комплектів нагород у шести видах спорту - лижних гонках, біатлоні, гірськолижному спорті, следж-хокеї, сноубоді та керлінгу.

Серед учасників Ігор - 30 паралімпійців України. Змагатимуться українці у трьох видах спорту - лижних гонках, біатлоні та сноуборді.

На "білих" Паралімпіадах у Нагано-1998, Солт-Лейк-Сіті-2002, Турині-2006, Ванкувері-2010 та Сочі-2014 наші співвітчизники вибороли 90 медалей (20 золотих, 34 срібні та 36 бронзових). У командному заліку Ігор-2014 українці завершили змагання четвертими. Найвище місце, третє, було у нас в Турині.

На літніх Іграх здобутки українських паралімпійців ще більш вражаючі: в Атланті-1996, Сіднеї-2000, Афінах-2004, Пекіні-2008, Лондоні-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016 "синьо-жовта" збірна здобула 374 медалі (125, 115, 134)!

Склад паралімпійської збірної України-2018:

лижні гонки та біатлон - Олександр Казік, Ольга Прилуцька, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Віталій Лук'яненко, Дмитро Суярко, Олександр Махоткін, Юрій Уткін, Оксана Шишкова, Богдана Конашук, Юлія Батенкова-Бауман, Людмила Ляшенко, Ірина Буй, Ігор Рептюх, Григорій Вовчинський, Тарас Радь, Сергій Романюк, Максим Яровий, Віталій Ситник, Борис Бабар, Віталій Казаков, Сергій Кучерявий, Іван Марчишак, Олександр Мукшин, Лада Нестеренко, Денис Нікулін, Руслан Перехода, Василь Потапенко, Назар Стефурак;

сноуборд - Іван Ошаров.

Нагадаємо, вчора, 8 березня, в Пхьончхані відбулася урочиста церемонія підняття українського прапора перед Паралімпіадою-2018.