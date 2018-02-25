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У Пхьончхані завершилася Зимова Олімпіада-2018, – ФОТО

Наступна зимова Олімпіада відбудеться у 2022 році в Пекіні
У південнокорейському Пхьончхані відбулася церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор. У фіналі церемонії на тимчасовому Олімпійському стадіоні загасили олімпійський вогонь.
У Пхьончхані завершилася Зимова Олімпіада-2018, – ФОТО Фото: apnews.com

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2018 стартувала о 13:00 за київським часом.


Фото: apnews.com

У "Параді націй" брали участь спортсмени 92 країн.

Український прапор ніс олімпійський чемпіон фристайлист Олександр Абраменко.


Фото: reuters.com

Олімпійці Північної і Південної Кореї вийшли разом на закриття Олімпіади-2018.


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com

Церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор завершилася згасанням Олімпійського вогню.


Фото: reuters.com

Загалом у цьогорічній Олімпіаді взяла участь рекордна кількість спортсменів – 2925. Українців з них було 33.

На Іграх, які почалися 9 лютого, були розіграні 102 комплекти медалей. Лідером в неофіційному медальному заліку Олімпіади стала збірна Норвегії, яка завоювала 39 нагород: 14 золотих, 14 срібних і 11 бронзових медалей. Другими стали німецькі спортсмени, а на третьому місці фінішувала збірна Канади.

Господарі Олімпіади – збірна Південної Кореї – посіли сьоме місце. В їх активі 17 нагород: п'ять золотих, вісім срібних медалей і чотири бронзові нагороди.

З українців золото завоював фристайлер Олександр Абраменко.

Російським спортсменам заборонили йти під своїм прапором на церемонії закриття Олімпіади в Пхьончхані.

Наступна зимова Олімпіада відбудеться у 2022 році в Пекіні.


Фото: apnews.com

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25 02 2018 18:20
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