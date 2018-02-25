У Пхьончхані завершилася Зимова Олімпіада-2018, – ФОТО
Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2018 стартувала о 13:00 за київським часом.
Фото: apnews.com
У "Параді націй" брали участь спортсмени 92 країн.
Український прапор ніс олімпійський чемпіон фристайлист Олександр Абраменко.
Фото: reuters.com
Олімпійці Північної і Південної Кореї вийшли разом на закриття Олімпіади-2018.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор завершилася згасанням Олімпійського вогню.
Фото: reuters.com
Загалом у цьогорічній Олімпіаді взяла участь рекордна кількість спортсменів – 2925. Українців з них було 33.
На Іграх, які почалися 9 лютого, були розіграні 102 комплекти медалей. Лідером в неофіційному медальному заліку Олімпіади стала збірна Норвегії, яка завоювала 39 нагород: 14 золотих, 14 срібних і 11 бронзових медалей. Другими стали німецькі спортсмени, а на третьому місці фінішувала збірна Канади.
Господарі Олімпіади – збірна Південної Кореї – посіли сьоме місце. В їх активі 17 нагород: п'ять золотих, вісім срібних медалей і чотири бронзові нагороди.
З українців золото завоював фристайлер Олександр Абраменко.
Російським спортсменам заборонили йти під своїм прапором на церемонії закриття Олімпіади в Пхьончхані.
Наступна зимова Олімпіада відбудеться у 2022 році в Пекіні.
Фото: apnews.com
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