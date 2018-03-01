У Підмосков'ї пантера загризла українця, - ЗМІ
"Попередньо встановлено, що чоловік хотів погодувати тварин, при спробі увійти у вольєр, пантера накинулася на нього і покусала", - повідомляє прес-служба обласного Слідчого комітету.
Як передають "Вести", загиблий чоловік був громадянином України. Пантера влаштувала за жертвою справжнє полювання. Вона дочекалася, поки чоловік увійде в клітку для годівлі, напала на нього, після чого вирвалася на свободу і втекла. Через деякий час її вдалося зловити.
Власник зоопарку заявив, що присипляти тварину не будуть. За його словами, загиблий - сам винен.
Нагадаємо, що в Семилукському районі Воронезької області Росії ведмідь, який втік з приватного зоопарку, вбив людину. Крім того, важкі травми отримав власник тварини.
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