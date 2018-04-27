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У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа на авіазаводі

За даними МНС, сталося займання сміття площею 100 кв. м
На заводі авіаційної корпорації "Рубин" в Балашисі Московської області спалахнула потужна пожежа. Завод охоплений полум'ям, чутно вибухи.
У Підмосков Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє інтернет-газета "Вести".

Водночас в МНС РФ заявляють, що на шосе Ентузіастів у Балашисі сталося загоряння сміття площею 100 кв. м, повідомляє агентство міських новин "Москва".

"Загоряння сміття площею 100 кв. м відбувається на відкритому майданчику в районі д. 4 на шосе Ентузіастів. Інформації про постраждалих не надходило", - заявив представник відомства.

Повідомляється, що пізніше пожежникам вдалося локалізувати займання.

За даними з відкритих джерел, за вказаною адресою розташована промзона, поруч з якою - авіаційна корпорація "Рубин".

Російське підприємство "Рубин" є розробником і виробником злітно-посадкових пристроїв, гідроагрегатів і гідросистем літаків та інших літальних апаратів. Розташоване в Балашисі Московської області. Основні види діяльності - виробництво продукції для авіабудування: гальмівних і негальмівних коліс, приводів-генераторів, плунжерних насосів, насосних станцій, гідромоторів, низки агрегатів управління.

Нагадаємо, що в Чернігові виникла пожежа в побутовому приміщенні одного з режимних корпусів Державної установи "Чернігівський слідчий ізолятор".

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27 04 2018 07:00
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