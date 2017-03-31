У підпільному "реабілітаційному центрі" серед утримуваних були іноземці, - ГПУ
"Протягом дуже довгого часу вони займалися тим, що за замовленням рідних за гроші вивозили туди громадян і шляхом фізичного насильства, примусу до праці, утримання незаконних закритих приміщеннях, у тому числі карального типу, змушували цих людей відбувати певний строк. Серед них згідно з попередніми оцінками, близько 30 % - люди, які страждали на наркотичну залежність. Організатори обіцяли позбавити їх від цієї залежності. Частина вважалася алкозалежними і від неї також ніби лікували. Дуже багато випадків, коли, зокрема, іноземців, вивозили туди тільки з метою вирішення майнових справ. Наприклад, забрати дітей і вивезти за кордон, якщо один з батьків не погоджувався, його вивозили", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".
Офіційно заклад називався релігійна громада УПЦ Чернігівської єпархії на честь ікони Божої Матері "Семистрельная".
У Генеральній прокуратурі заявили, що заява про утримуванні більше 200 чоловік в так званому "реабілітаційному центрі" у Чернігівській області надійшла ще в кінці листопада 2016 року.
"29 листопада минулого року до нас надійшла заява від громадянина про вчинення відносно нього поряд осіб кримінального правопорушення, який він описав, що невідомі люди приїхали до нього додому, силою захопили, повантажили в автомобіль, відвезли на територію Козелецького району Чернігівської області, де із застосуванням фізичного насильства містився він і ще близько 300 осіб", - сказав Луценко.
За його словами, заклад називався релігійна громада УПЦ Чернігівської єпархії на честь ікони Божої Матері "Семистрельна".
"Під цією назвою переховувався заклад, зареєстрований в Чернігівській районній адміністрації, але він не значився як медичний заклад або будь-який інший профілактичний заклад. Засновниками цієї організації є громадянин Дубовський і громадянин Моцак, які проживали на території Києва", - повідомив Луценко.
Нагадаємо, Служба безпеки України закрила православний реабілітаційний центр у Косачівці (Чернігівська область) за незаконне позбавлення волі пацієнтів і знущання над ними.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
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