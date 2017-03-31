У підпільному "реабілітаційному центрі" серед утримуваних були іноземці, - ГПУ

Офіційно заклад називався релігійна громада УПЦ Чернігівської єпархії на честь ікони Божої Матері "Семистрельная".

У Генеральній прокуратурі заявили, що заява про утримуванні більше 200 чоловік в так званому "реабілітаційному центрі" у Чернігівській області надійшла ще в кінці листопада 2016 року.

"29 листопада минулого року до нас надійшла заява від громадянина про вчинення відносно нього поряд осіб кримінального правопорушення, який він описав, що невідомі люди приїхали до нього додому, силою захопили, повантажили в автомобіль, відвезли на територію Козелецького району Чернігівської області, де із застосуванням фізичного насильства містився він і ще близько 300 осіб", - сказав Луценко.

За його словами, заклад називався релігійна громада УПЦ Чернігівської єпархії на честь ікони Божої Матері "Семистрельна".

"Під цією назвою переховувався заклад, зареєстрований в Чернігівській районній адміністрації, але він не значився як медичний заклад або будь-який інший профілактичний заклад. Засновниками цієї організації є громадянин Дубовський і громадянин Моцак, які проживали на території Києва", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, Служба безпеки України закрила православний реабілітаційний центр у Косачівці (Чернігівська область) за незаконне позбавлення волі пацієнтів і знущання над ними.