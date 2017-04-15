У підрозділах ЗСУ в зоні АТО пройшли великодні богослужіння, – ФОТО

У підрозділах Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції відбулися великодні богослужіння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news

"Військовослужбовці, які на Великдень перебуватимуть на бойовому чергуванні, мали змогу відвідати святкові богослужіння та освятити великодні кошики", – йдеться в повідомленні.



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news

Також у прес-центрі зазначили, що напередодні свята всі охочі мали можливість пройти святе таїнство сповіді та причастя.



Фото: facebook.com/ato.news

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У неділю, 16 квітня, на Великдень, в Україні обіцяють дощі.