У підрозділах ЗСУ в зоні АТО пройшли великодні богослужіння, – ФОТО
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
"Військовослужбовці, які на Великдень перебуватимуть на бойовому чергуванні, мали змогу відвідати святкові богослужіння та освятити великодні кошики", – йдеться в повідомленні.
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Також у прес-центрі зазначили, що напередодні свята всі охочі мали можливість пройти святе таїнство сповіді та причастя.
Фото: facebook.com/ato.news
Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, на честь Великодня в Одесі влаштували ходу Страстей Христових, стилізовану під добу Стародавнього Риму.
Сьогодні, 15 квітня, в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Святиню роздав тисячам віруючих патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ, предстоятель Єрусалимської Православної Церкви.
В аеропорту Бориспіль приземлився літак, яким представники УПЦ КП привезли Благодатний вогонь із Єрусалима.
У неділю, 16 квітня, на Великдень, в Україні обіцяють дощі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків