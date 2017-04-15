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У підрозділах ЗСУ в зоні АТО пройшли великодні богослужіння, – ФОТО

Військові освятили великодні кошики
У підрозділах Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції відбулися великодні богослужіння.
У підрозділах ЗСУ в зоні АТО пройшли великодні богослужіння, – ФОТО Фото: facebook.com/ato.news

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news

"Військовослужбовці, які на Великдень перебуватимуть на бойовому чергуванні, мали змогу відвідати святкові богослужіння та освятити великодні кошики", – йдеться в повідомленні.


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news

Також у прес-центрі зазначили, що напередодні свята всі охочі мали можливість пройти святе таїнство сповіді та причастя.


Фото: facebook.com/ato.news

Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, на честь Великодня в Одесі влаштували ходу Страстей Христових, стилізовану під добу Стародавнього Риму.

Сьогодні, 15 квітня, в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Святиню роздав тисячам віруючих патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ, предстоятель Єрусалимської Православної Церкви.

В аеропорту Бориспіль приземлився літак, яким представники УПЦ КП привезли Благодатний вогонь із Єрусалима.

У неділю, 16 квітня, на Великдень, в Україні обіцяють дощі.

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15 04 2017 23:10
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