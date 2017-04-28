У підриві машини ОБСЄ винні ті, хто обіцяв не закладати там вибухівку, - Хуг
На цьому наголосив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він нагадав, що в неділю об 11.20 команда з двох броньованих автомобілів і 6-ти спостерігачів поверталася по маршруту, яким проїжджала напередодні, один з автомобілів наїхав на вибуховий пристрій на дорозі, якою проїжджав двома годинами раніше.
"Спрацювала, ймовірно, міна. Автомобіль вагою 4,5 тонни відкинуло на 7 метрів, від вибуху він загорівся і був повністю знищений. Двоє спостерігачів вижили, Джозеф – ні. Те, що сталося – це не нещасний випадок, а результат дії озброєння, якого там не повинно було бути", – підкреслив Хуг.
Перший заступник голови місії особливо відзначив, що в інциденті винні ті, "хто обіцяє не закладати там вибухівку".
"Учасники Мінського процесу обіцяли вилучити міни і не закладати нові. Розслідування інциденту триває, ряд організацій вивчає обставини події, СММ проводить внутрішню оцінку", – поінформував він.
Нагадаємо, що на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.
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