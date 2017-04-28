У підриві машини ОБСЄ винні ті, хто обіцяв не закладати там вибухівку, - Хуг

Інцидент з підривом патруля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на непідконтрольній владі України частини Луганської області 23 квітня не був нещасним випадком.

На цьому наголосив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що в неділю об 11.20 команда з двох броньованих автомобілів і 6-ти спостерігачів поверталася по маршруту, яким проїжджала напередодні, один з автомобілів наїхав на вибуховий пристрій на дорозі, якою проїжджав двома годинами раніше.

"Спрацювала, ймовірно, міна. Автомобіль вагою 4,5 тонни відкинуло на 7 метрів, від вибуху він загорівся і був повністю знищений. Двоє спостерігачів вижили, Джозеф – ні. Те, що сталося – це не нещасний випадок, а результат дії озброєння, якого там не повинно було бути", – підкреслив Хуг.

Перший заступник голови місії особливо відзначив, що в інциденті винні ті, "хто обіцяє не закладати там вибухівку".

"Учасники Мінського процесу обіцяли вилучити міни і не закладати нові. Розслідування інциденту триває, ряд організацій вивчає обставини події, СММ проводить внутрішню оцінку", – поінформував він.

Нагадаємо, що на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.