CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 20 дітей загинули в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою на півночі від столиці ПАР Преторії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Південній Африці автобус зіткнувся з вантажівкою: загинули 20 дітей
Причини ДТП наразі не повідомляють
Фото: соціальні мережі
Після зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік і загорівся. У машині перебували учні початкової та середньої школи, повідомляє ВВС.
На фотознімках, опублікованих у соціальних мережах, видно, що машина практично повністю згоріла.
Аварія сталася на трасі між містами Бронкхорстспрейт і Верена, за 60 кілометрів від Преторії.
Прибулі на місце аварії медики виявили тіла 13 дітей всередині згорілої машини, ще сім тіл були виявлені на дорозі.
Причини ДТП наразі не повідомляють.
Нагадаємо, що на півночі Індії автобус зірвався з гірської дороги на висоті 200 метрів і впав в ущелину.
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