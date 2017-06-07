У Південній Африці через масштабну ДТП загинули понад 70 людей

У масштабній дорожньо-транспортній пригоді в Центральноафриканській Республіці загинуло щонайменше 78 осіб.

Недалеко від міста Бамбарі на людей перекинувся перевантажений товарами і пасажирами вантажівка, яка їхала на щотижневий ринок, повідомляє Reuters з посиланням на місцевих медиків.

"На цей момент ми порахували 78 загиблих і 72 поранених. Деякі поранені були доставлені безпосередньо в їх будинки з місця події і померли там деякий час по тому, але більшість померли на місці", - сказав головлікар університетської лікарні.

"Вони їхали дуже швидко, щоб швидше дістатися до ринку. Це, ймовірно, викликало аварію", - додав місцевий чиновник.

У Центральноафриканській Республіці неспокійна обстановка через те, що мусульманська частина населення повстала і змістила президента Франсуа Бозізе в 2013 році, спровокувавши зворотну реакцію від християнських ополченців.

Нагадаємо, щонайменше 20 дітей загинули в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою на півночі від столиці ПАР Преторії.