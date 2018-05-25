CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПідозрюваний у незаконному полюванні на хижих тварин став поживою для левів біля національного парку Крюгер у Південній Африці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Південній Африці леви з’їли браконьєра
Поліція ще не встановила особу жертви
Загроза. Лев у заповіднику у Ботсвані. Фото: Chris Habegger
Рештки тіла людини знайшли на вихідних у парку сафарі біля містечка Хоедспруіт у провінції Лімпопо, пише ВВС.
"Схоже, жертва займалася браконьєрством у парку сафарі, коли на неї напали та вбили леви", - повідомив AFP прес-секретар поліції Лімпопо Моаше Нгуепе.
"Вони з'їли її тіло, майже все, залишили лише голову та деякі рештки", - додав він.
Поліція ще не встановила особу жертви. Поруч із тілом виявили заряджену мисливську рушницю та боєприпаси, повідомляє південноафриканський сайт Eyewitness News.
Нагадаємо, що в Національному парку Королеви Єлизавети в Уганді леопард напав на трирічного сина однієї з працівниць.
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