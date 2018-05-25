Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Південній Африці леви з’їли браконьєра

Поліція ще не встановила особу жертви
Підозрюваний у незаконному полюванні на хижих тварин став поживою для левів біля національного парку Крюгер у Південній Африці.
У Південній Африці леви з’їли браконьєра Загроза. Лев у заповіднику у Ботсвані. Фото: Chris Habegger

Рештки тіла людини знайшли на вихідних у парку сафарі біля містечка Хоедспруіт у провінції Лімпопо, пише ВВС.

"Схоже, жертва займалася браконьєрством у парку сафарі, коли на неї напали та вбили леви", - повідомив AFP прес-секретар поліції Лімпопо Моаше Нгуепе.

"Вони з'їли її тіло, майже все, залишили лише голову та деякі рештки", - додав він.

Поліція ще не встановила особу жертви. Поруч із тілом виявили заряджену мисливську рушницю та боєприпаси, повідомляє південноафриканський сайт Eyewitness News.

Нагадаємо, що в Національному парку Королеви Єлизавети в Уганді леопард напав на трирічного сина однієї з працівниць.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2018 15:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.