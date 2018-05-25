У Південній Африці леви з’їли браконьєра

Поліція ще не встановила особу жертви

Підозрюваний у незаконному полюванні на хижих тварин став поживою для левів біля національного парку Крюгер у Південній Африці.

Загроза. Лев у заповіднику у Ботсвані. Фото: Chris Habegger

Рештки тіла людини знайшли на вихідних у парку сафарі біля містечка Хоедспруіт у провінції Лімпопо, пише ВВС.

"Схоже, жертва займалася браконьєрством у парку сафарі, коли на неї напали та вбили леви", - повідомив AFP прес-секретар поліції Лімпопо Моаше Нгуепе.

"Вони з'їли її тіло, майже все, залишили лише голову та деякі рештки", - додав він.

Поліція ще не встановила особу жертви. Поруч із тілом виявили заряджену мисливську рушницю та боєприпаси, повідомляє південноафриканський сайт Eyewitness News.

Нагадаємо, що в Національному парку Королеви Єлизавети в Уганді леопард напав на трирічного сина однієї з працівниць.