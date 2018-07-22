У Південній Африці невідомі застрелили 11 таксистів

Ще четверо у важкому стані

У Південній Африці невідомі озброєні вбили 11 водіїв таксі, коли їхній автобус потрапив в засідку.

Водії разом поверталися до Йоганнесбурга з похорону свого колеги, коли їхній транспорт потрапив під обстріл, повідомляє ВВС.

Ще четверо чоловіків дістали серйозних поранень та перебувають у критичному стані в лікарні.

На таксистів напали між містами Коленсо та Вейнен, що на півдні від Йоганнесбурга.

"У цьому районі було дуже багато нападів на таксі, але ми досі розслідуємо, ким були нападники", - повідомили в поліції. Мотиви інциденту не відомі.

У Південній Африці мікроавтобуси є найбільш популярним транспортом.

Нагадаємо, у Західній Африці в Гані священик, виступаючи по телебаченню, зробив шокуюче зізнання. За два десятки років він приніс в жертву сатані кілька сотень людей.