Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Південній Африці невідомі застрелили 11 таксистів

Ще четверо у важкому стані
У Південній Африці невідомі озброєні вбили 11 водіїв таксі, коли їхній автобус потрапив в засідку.
У Південній Африці невідомі застрелили 11 таксистів Фото: twitter.com/_ArriveAlive

Водії разом поверталися до Йоганнесбурга з похорону свого колеги, коли їхній транспорт потрапив під обстріл, повідомляє ВВС.

Ще четверо чоловіків дістали серйозних поранень та перебувають у критичному стані в лікарні.

На таксистів напали між містами Коленсо та Вейнен, що на півдні від Йоганнесбурга.

"У цьому районі було дуже багато нападів на таксі, але ми досі розслідуємо, ким були нападники", - повідомили в поліції. Мотиви інциденту не відомі.

У Південній Африці мікроавтобуси є найбільш популярним транспортом.

Нагадаємо, у Західній Африці в Гані священик, виступаючи по телебаченню, зробив шокуюче зізнання. За два десятки років він приніс в жертву сатані кілька сотень людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 07 2018 17:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.