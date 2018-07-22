CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Південній Африці невідомі озброєні вбили 11 водіїв таксі, коли їхній автобус потрапив в засідку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Південній Африці невідомі застрелили 11 таксистів
Ще четверо у важкому стані
Фото: twitter.com/_ArriveAlive
Водії разом поверталися до Йоганнесбурга з похорону свого колеги, коли їхній транспорт потрапив під обстріл, повідомляє ВВС.
Ще четверо чоловіків дістали серйозних поранень та перебувають у критичному стані в лікарні.
На таксистів напали між містами Коленсо та Вейнен, що на півдні від Йоганнесбурга.
"У цьому районі було дуже багато нападів на таксі, але ми досі розслідуємо, ким були нападники", - повідомили в поліції. Мотиви інциденту не відомі.
У Південній Африці мікроавтобуси є найбільш популярним транспортом.
Нагадаємо, у Західній Африці в Гані священик, виступаючи по телебаченню, зробив шокуюче зізнання. За два десятки років він приніс в жертву сатані кілька сотень людей.
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22 07 2018 17:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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