У Південній Америці вдало запустили ракету з українським двигуном

Ракета вивела на орбіту супутник, за допомогою якого спостерігатимуть за змінами земної поверхні, виконуватимуть сільськогосподарський моніторинг, прогнозуватимуть надзвичайні ситуації

У середу, 21 листопада, на космодромі Куру на північному сході Південної Америки у Французькій Гвіані запустили ракету-носій Vega з українським двигуном.

Про це повідомили у Департаменті маркетингових комунікацій підприємства "Південмаш".

Завод повідомляє, що сьогодні о 3:42 ракета вивела на сонячно-синхронну орбіту супутник Mohammed VI-B, який збудувала компанія Airbus Defense and Space на замовлення уряду Марокко. Це другий супутник цієї серії – перший Mohammed VI-А успішно вивели в листопаді минулого року і теж ракетою-носієм Vega.

Mohammed VI-B важить 1110 кг. За його допомогою будуть, зокрема, спостерігати за змінами земної поверхні, виконувати сільськогосподарський моніторинг, прогнозувати надзвичайні ситуації.

Ракету-носій легкого класу Vega розробили спільно Європейське та Італійське космічні агентства. Блок маршового двигуна четвертого ступеню розробило КБ "Південне" і виготовив "Південмаш". Як зазначається, український двигун працює довше, ніж двигуни перших трьох ступенів разом.

Вперше ракету-носій Vega запустили 13 лютого 2012 року. Загалом було 13 стартів, усі успішні.

Нагадаємо, Європейське космічне агентство 23 серпня запустило ракету-носій Vega з двигуном РД-843 виробництва "Південмашу" для виведення на орбіту метеорологічного апарату Aeolus.