У Південній Каліфорнії під час сходу зсувів загинули п'ятеро осіб
Як повідомляє CNN, у вівторок вранці, 8 січня, на південну частину штату Каліфорнія обрушилися сильні дощі, які викликали зсуви.
При сході зсувів було зруйновано кілька будинків, пошкоджені полотна доріг. Щонайменше шість будинків поблизу населеного пункту Монтесіто були знесені потоком бруду і сміття, сказав представник рятувальної служби округу Санта-Барбара Майк Еліасон.
Південна Каліфорнія виявилася беззахисною перед зсувами, так як значна частина рослинності, що здатна стримати потоки води і бруду, згоріла під час пожеж 2017 року.
Нагадаємо, що збиток від стихійних лих для США став в 2017 році найбільшим за всю історію країни.
У Сполучених Штатах Америки у 2017 році сталося 16 природних катаклізм, збитки від кожної з яких перевищили 1 млрд доларів.
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