Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Південній Кореї близько чверть мільйона осіб вийшли на демонстрацію проти президента

Протестувальники вимагали прискорити ухвалення рішення про імпічмент Пак Кин Хе
У Південній Кореї близько 250 тис. людей вийшли на вулиці для участі в демонстрації проти президента Пак Кин Хе.
У Південній Кореї близько чверть мільйона осіб вийшли на демонстрацію проти президента Фото: ria.ru

Протестувальники вимагають від Конституційного суду країни прискорити ухвалення рішення про імпічмент президенту.

Демонстрація, яка пройшла на площі Кванхвамун в Сеулі, носить мирний характер, повідомляє агентство Ренхап.

Це вже десята акція протесту проти Пак Кин Хе.

Нагадаємо, що 9 грудня парламент Південної Кореї проголосував за початок процедури імпічменту щодо президента Пак Кин Хе.

Напередодні в Південній Кореї пройшли багатотисячні акції протесту, протягом яких демонстранти вимагали відставки президента.

20 листопада прокуратура країни розповсюдила попередні результати розслідування у справі подруги президента Чхве Сун Сіль. Їй і ще двом колишнім співробітникам адміністрації президента висунули звинувачення в корупції, здирництві і зловживанні службовими повноваженнями.

Вони змусили більш ніж 50 південнокорейських компаній переказати десятки мільйонів доларів у два контрольовані Чхве Сун Сіль фонди. Слідство вважає, що президент знала про все.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2016 19:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.