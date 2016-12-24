У Південній Кореї близько чверть мільйона осіб вийшли на демонстрацію проти президента Протестувальники вимагали прискорити ухвалення рішення про імпічмент Пак Кин Хе

У Південній Кореї близько 250 тис. людей вийшли на вулиці для участі в демонстрації проти президента Пак Кин Хе.

Фото: ria.ru

Протестувальники вимагають від Конституційного суду країни прискорити ухвалення рішення про імпічмент президенту. Демонстрація, яка пройшла на площі Кванхвамун в Сеулі, носить мирний характер, повідомляє агентство Ренхап. Це вже десята акція протесту проти Пак Кин Хе. Нагадаємо, що 9 грудня парламент Південної Кореї проголосував за початок процедури імпічменту щодо президента Пак Кин Хе. Напередодні в Південній Кореї пройшли багатотисячні акції протесту, протягом яких демонстранти вимагали відставки президента. 20 листопада прокуратура країни розповсюдила попередні результати розслідування у справі подруги президента Чхве Сун Сіль. Їй і ще двом колишнім співробітникам адміністрації президента висунули звинувачення в корупції, здирництві і зловживанні службовими повноваженнями. Вони змусили більш ніж 50 південнокорейських компаній переказати десятки мільйонів доларів у два контрольовані Чхве Сун Сіль фонди. Слідство вважає, що президент знала про все.

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