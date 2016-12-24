У Південній Кореї близько чверть мільйона осіб вийшли на демонстрацію проти президента
Протестувальники вимагають від Конституційного суду країни прискорити ухвалення рішення про імпічмент президенту.
Демонстрація, яка пройшла на площі Кванхвамун в Сеулі, носить мирний характер, повідомляє агентство Ренхап.
Це вже десята акція протесту проти Пак Кин Хе.
Нагадаємо, що 9 грудня парламент Південної Кореї проголосував за початок процедури імпічменту щодо президента Пак Кин Хе.
Напередодні в Південній Кореї пройшли багатотисячні акції протесту, протягом яких демонстранти вимагали відставки президента.
20 листопада прокуратура країни розповсюдила попередні результати розслідування у справі подруги президента Чхве Сун Сіль. Їй і ще двом колишнім співробітникам адміністрації президента висунули звинувачення в корупції, здирництві і зловживанні службовими повноваженнями.
Вони змусили більш ніж 50 південнокорейських компаній переказати десятки мільйонів доларів у два контрольовані Чхве Сун Сіль фонди. Слідство вважає, що президент знала про все.
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