У Південній Кореї міністра культури заарештували через "чорний список" діячів мистецтв

В якості обгрунтування рішення було зазначено, що існує небезпека знищення міністром доказів правопорушення

У Південній Кореї за звинуваченням у створенні "чорного списку" діячів мистецтв, які критично налаштовані до уряду, арештована міністр культури Чо Юн Сон.

Міністр культури була заарештована в суботу, 21 січня. Її звинувачують у зловживанні службовими повноваженнями. Чо Юн Сон нібито створила "чорний список", в який були включені тисячі діячів мистецтв, критично налаштованих щодо уряду республіки. Рішення про утримання Чо Юн Сон під арештом було прийнято одним з районних судів Сеула. Про це пише DW.com.

В якості обгрунтування рішення було зазначено, що існує небезпека знищення міністром доказів правопорушення. Як повідомляється, в "чорний список" потрапили майже 10 тисяч осіб. Планувалося зробити неможливим отримання ними державної підтримки.

Нагадаємо, що 9 грудня парламент Південної Кореї проголосував за початок процедури імпічменту щодо президента Пак Кин Хе.

Напередодні в Південній Кореї пройшли багатотисячні акції протесту, протягом яких демонстранти вимагали відставки президента.

20 листопада прокуратура країни розповсюдила попередні результати розслідування у справі подруги президента Чхве Сун Сіль. Їй і ще двом колишнім співробітникам адміністрації президента висунули звинувачення в корупції, здирництві і зловживанні службовими повноваженнями.

Вони змусили більш ніж 50 південнокорейських компаній переказати десятки мільйонів доларів у два контрольовані Чхве Сун Сіль фонди. Слідство вважає, що президент знала про все.