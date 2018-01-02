У Південній Кореї офіційно відкрили два селища для спортсменів Олімпіади-2018

Перше - для тих, хто бере участь в змаганнях на снігу, в другому проживатимуть спортсмени з льодового спорту

Селища, де під час зимової Олімпіади-2018 проживатимуть 2900 спортсменів, офіційно відкрили у південнокорейських містах Пхьончхан та Каннин.

Про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.

На цьогорічних Олімпійських іграх працюватимуть два селища для спортсменів: перше - для тих, хто бере участь в змаганнях на снігу, розташоване у місті Пхьончхан (180 км на схід від Сеула). Там збудували вісім 15-поверхових будинків, що вміщають 600 житлових блоків.

Друге селище облаштували за 230 км від Сеула у місті Каннин. Там звели дев’ять 25-поверхівок. У 922 житлових блоках проживатимуть спортсмени з льодового спорту. За словами організаторів, в обидвох селищах можуть розміститися 7000 жителів. В офіційній церемонії відкриття олімпійських селищ взяли участь сотні гостей. Зимова Олімпіада у місті Пхьончхан (Південна Корея) відбудеться з 9 по 25 лютого.

Нагадаємо, Україну на ХХІІI зимовій Олімпіаді в Південній Кореї представлять 33 спортсмени.

Україна вперше з 1994 року на Олімпіаді буде представлена в могулі. Тетяна Петрова отримала допуск до Олімпіади-2018 після перерозподілу ліцензій у могулі - екстремальному виді спорту на лижах, у якому спробує поборотися за медалі й українка.