У Південній Кореї розслідують випадки самозаймання автомобілів BMW
По відношенню до BMW вже 17 південнокорейських клієнтів звернулися до суду з вимогою відшкодування збитку. В основному виробника звинувачують в надто пізній реакції на технічні проблеми. Середня сума позову становить близько 4 тис євро, повідомляє DW.
Раніше, німецький виробник оголосив про відкликання на станції технічного обслуговування 106,3 тисяч машин, більшість з яких - дизельні автомобілі третьої і п'ятої серії. Всього під відкликання потрапили 42 модифікації, що випускалися з березня 2011 року по листопад 2016 року.
Передбачається, що загоряння відбувалися через можливий дефект в системі рециркуляції відпрацьованих газів.
У компанії обіцяють почати сервісну кампанію в Південній Кореї 20 серпня, коли в країну завезуть достатню кількість запчастин.
Нагадаємо, що ще у 2013 році німецький автомобільний гігант BMW був змушений відкликати 176 тисяч авто у всьому світі у зв'язку з дефектом підсилювача гальма.
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