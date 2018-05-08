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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Південній Кореї розслідують випадки самозаймання автомобілів BMW

З початку поточного року зафіксовано вже 28 подібних випадків
Міністерство державних територій, інфраструктури і транспорту Республіки Корея оголосило про початок розслідування щодо концерну BMW. Причиною розслідування стали дедалі частіші мимовільні загоряння автомобілів німецького виробника.
У Південній Кореї розслідують випадки самозаймання автомобілів BMW Фото: domkrat.by

По відношенню до BMW вже 17 південнокорейських клієнтів звернулися до суду з вимогою відшкодування збитку. В основному виробника звинувачують в надто пізній реакції на технічні проблеми. Середня сума позову становить близько 4 тис євро, повідомляє DW.

Раніше, німецький виробник оголосив про відкликання на станції технічного обслуговування 106,3 тисяч машин, більшість з яких - дизельні автомобілі третьої і п'ятої серії. Всього під відкликання потрапили 42 модифікації, що випускалися з березня 2011 року по листопад 2016 року.

Передбачається, що загоряння відбувалися через можливий дефект в системі рециркуляції відпрацьованих газів.

У компанії обіцяють почати сервісну кампанію в Південній Кореї 20 серпня, коли в країну завезуть достатню кількість запчастин.

Нагадаємо, що ще у 2013 році німецький автомобільний гігант BMW був змушений відкликати 176 тисяч авто у всьому світі у зв'язку з дефектом підсилювача гальма.

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05 08 2018 22:21
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