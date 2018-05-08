У Південній Кореї розслідують випадки самозаймання автомобілів BMW

З початку поточного року зафіксовано вже 28 подібних випадків

Міністерство державних територій, інфраструктури і транспорту Республіки Корея оголосило про початок розслідування щодо концерну BMW. Причиною розслідування стали дедалі частіші мимовільні загоряння автомобілів німецького виробника.

По відношенню до BMW вже 17 південнокорейських клієнтів звернулися до суду з вимогою відшкодування збитку. В основному виробника звинувачують в надто пізній реакції на технічні проблеми. Середня сума позову становить близько 4 тис євро, повідомляє DW.

Раніше, німецький виробник оголосив про відкликання на станції технічного обслуговування 106,3 тисяч машин, більшість з яких - дизельні автомобілі третьої і п'ятої серії. Всього під відкликання потрапили 42 модифікації, що випускалися з березня 2011 року по листопад 2016 року.

Передбачається, що загоряння відбувалися через можливий дефект в системі рециркуляції відпрацьованих газів.

У компанії обіцяють почати сервісну кампанію в Південній Кореї 20 серпня, коли в країну завезуть достатню кількість запчастин.

Нагадаємо, що ще у 2013 році німецький автомобільний гігант BMW був змушений відкликати 176 тисяч авто у всьому світі у зв'язку з дефектом підсилювача гальма.