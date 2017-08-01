У Південній Кореї сформують спецзагін для вбивства Кім Чен Ина
Бригада, чисельність якої від однієї до двох тисяч чоловік, буде підкорятися командуванню Південної Кореї, вона повинна бути сформована в 2017 році, розповіли військові джерела агентства Yonhap. У створенні підрозділу братимуть участь американські військові.
У США існує декілька відомих підрозділів, зайнятих спецопераціями. Один з них - "Морські котики" - тактичний підрозділ сил спеціальних операцій ВМС США, призначений для ведення розвідки, проведення спеціальних і диверсійних заходів, пошуково-рятувальних операцій і виконання інших завдань.
Нагадаємо, що однією з найвідоміших операцій цієї команди стала проведена в 2011 році спільно з ЦРУ операція під кодовою назвою "Спис Нептуна". Тоді в результаті нападу на будинок в передмісті Абботтабада в Пакистані було убито лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена. Операція була санкціонована особисто президентом США Бараком Обамою.
Кім Чен Ин є третім сином попереднього керівника КНДР Кім Чен Іра, який помер у грудні 2011 року від серцевого нападу. Його місце зайняв Кім Чен Ин, який є зараз вищим керівником, лідером партії, армії і народу КНДР, головою Трудової партії Кореї, першим головою Державного комітету оборони КНДР, Верховним головнокомандувачем Корейської народної армії, маршалом КНДР, депутатом Верховних народних зборів КНДР, головою Державної ради КНДР.
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