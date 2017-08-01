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У Південній Кореї сформують спецзагін для вбивства Кім Чен Ина

Наказ про ліквідацію віддадуть в разі війни
У Південній Кореї буде створено особливу бригаду за зразком спецпідрозділів США, яка повинна буде усунути лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в разі війни.
У Південній Кореї сформують спецзагін для вбивства Кім Чен Ина Кім Чен Ин. Фото: АFP

Бригада, чисельність якої від однієї до двох тисяч чоловік, буде підкорятися командуванню Південної Кореї, вона повинна бути сформована в 2017 році, розповіли військові джерела агентства Yonhap. У створенні підрозділу братимуть участь американські військові.

У США існує декілька відомих підрозділів, зайнятих спецопераціями. Один з них - "Морські котики" - тактичний підрозділ сил спеціальних операцій ВМС США, призначений для ведення розвідки, проведення спеціальних і диверсійних заходів, пошуково-рятувальних операцій і виконання інших завдань.

Нагадаємо, що однією з найвідоміших операцій цієї команди стала проведена в 2011 році спільно з ЦРУ операція під кодовою назвою "Спис Нептуна". Тоді в результаті нападу на будинок в передмісті Абботтабада в Пакистані було убито лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена. Операція була санкціонована особисто президентом США Бараком Обамою.

Кім Чен Ин є третім сином попереднього керівника КНДР Кім Чен Іра, який помер у грудні 2011 року від серцевого нападу. Його місце зайняв Кім Чен Ин, який є зараз вищим керівником, лідером партії, армії і народу КНДР, головою Трудової партії Кореї, першим головою Державного комітету оборони КНДР, Верховним головнокомандувачем Корейської народної армії, маршалом КНДР, депутатом Верховних народних зборів КНДР, головою Державної ради КНДР.

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08 01 2017 13:59
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