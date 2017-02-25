У Південній Кореї тисячі людей вийшли на акції "за" та "проти" президента
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Противники президента провели три демонстрації: до будівлі уряду, до конституційного суду і по вулиці, на якій розташовані штаб-квартири корейських концернів.
"Заарештуйте і інших топ-менеджерів", – скандували демонстранти.
Раніше 17 лютого суд у Сеулі видав ордер на арешт фактичного голови Samsung Group, віце-голови концерну Лі Чже Ена у справі про корупцію в оточенні президента Пак Кин Хе. Слідство підозрює його в хабарництві, розтраті і дачі неправдивих свідчень на тлі розслідування корупційного скандалу навколо відстороненою від влади президента країни.
Прихильники президента також провели акцію в центрі столиці із закликом до конституційного суду анулювати грудневе рішення парламенту про імпічмент Пак Кин Хе. Президента звинувачують у тому, що її подруга Чхве Сун Силь використовувала дружні зв’язки із нею і примушувала південнокорейські компанії до багатомільйонних пожертвувань нібито на користь благодійних організацій. Їй також ставиться в провину здійснення впливу на роботу уряду.
Противники президента повідомили про мільйон учасників акцій протесту, прихильники заявили, що їх було три мільйони. Даних від поліції немає.
Агентство AFP стверджує, що з кожної сторони на вулиці вийшло приблизно по 100 тис. чоловік.
Нагадаємо, в січні у Сеулі буддійський монах підпалив себе під час акції проти президента Південної Кореї Пак Кин Хе на знак протесту проти угоди між Південною Кореєю і Японією щодо корейських жінок, примусово відправлених у публічний дім для розваги японських військових у часи Другої світової війни.
Скандал навколо президента Південної Кореї та її подруги виник наприкінці жовтня 2016 року, коли журналісти знайшли старий планшет Чхве Сун Силь. У ньому були чернетки промов Пак Кин Хє, які її подруга, судячи з усього, редагувала. Як виявилося, Чхве Сун Силь була не просто подругою президента, вона, не будучи на держслужбі, радила президентові, які рішення приймати, і навіть як одягатися на зустрічі.
12 листопада в столиці Південної Кореї Сеулі кілька сотень тисяч людей взяли участь у мітингу за відставку президента країни Пак Кін Хе.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків