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У Південній Кореї тисячі людей вийшли на акції "за" та "проти" президента

Противники президента повідомили про мільйон учасників акцій протесту, прихильники заявили, що їх було три мільйони
Сотні тисяч людей в Сеулі вийшли на акції як на підтримку, так і проти президента Південної Кореї Пак Кин Хе, якій загрожує імпічмент.
У Південній Кореї тисячі людей вийшли на акції "за" та "проти" президента Фото: vesti.ru

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Противники президента провели три демонстрації: до будівлі уряду, до конституційного суду і по вулиці, на якій розташовані штаб-квартири корейських концернів.

"Заарештуйте і інших топ-менеджерів", – скандували демонстранти.

Раніше 17 лютого суд у Сеулі видав ордер на арешт фактичного голови Samsung Group, віце-голови концерну Лі Чже Ена у справі про корупцію в оточенні президента Пак Кин Хе. Слідство підозрює його в хабарництві, розтраті і дачі неправдивих свідчень на тлі розслідування корупційного скандалу навколо відстороненою від влади президента країни.

Прихильники президента також провели акцію в центрі столиці із закликом до конституційного суду анулювати грудневе рішення парламенту про імпічмент Пак Кин Хе. Президента звинувачують у тому, що її подруга Чхве Сун Силь використовувала дружні зв’язки із нею і примушувала південнокорейські компанії до багатомільйонних пожертвувань нібито на користь благодійних організацій. Їй також ставиться в провину здійснення впливу на роботу уряду.

Противники президента повідомили про мільйон учасників акцій протесту, прихильники заявили, що їх було три мільйони. Даних від поліції немає.

Агентство AFP стверджує, що з кожної сторони на вулиці вийшло приблизно по 100 тис. чоловік.

Нагадаємо, в січні у Сеулі буддійський монах підпалив себе під час акції проти президента Південної Кореї Пак Кин Хе на знак протесту проти угоди між Південною Кореєю і Японією щодо корейських жінок, примусово відправлених у публічний дім для розваги японських військових у часи Другої світової війни.

Скандал навколо президента Південної Кореї та її подруги виник наприкінці жовтня 2016 року, коли журналісти знайшли старий планшет Чхве Сун Силь. У ньому були чернетки промов Пак Кин Хє, які її подруга, судячи з усього, редагувала. Як виявилося, Чхве Сун Силь була не просто подругою президента, вона, не будучи на держслужбі, радила президентові, які рішення приймати, і навіть як одягатися на зустрічі.

12 листопада в столиці Південної Кореї Сеулі кілька сотень тисяч людей взяли участь у мітингу за відставку президента країни Пак Кін Хе.

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25 02 2017 23:27
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