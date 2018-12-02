У Південній Кореї внаслідок землетрусу постраждали понад 30 людей
Про це повідомляє Всесвітнє корейське радіо.
"11 лютого о 5 годині 3 хвилини за місцевим часом у місті Пхохані провінції Кьонсан-Пукто стався землетрус магнітудою 4,6. Його епіцентр знаходився за п'ять кілометрів на північ від міста і приблизно на такій же відстані на північний захід від епіцентру землетрусу, який стався в листопаді минулого року", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, цього разу коливання грунту відчули жителі провінції Кьонсан-Пукто, міст Тегу, Ульсана, Пусана, Сеула і Інчхон.
В результаті підземних поштовхів 36 людей отримали поранення, ряд будівель пошкоджено. У місцеві адміністрації надійшли скарги про обвалення перекриттів будинків і появі тріщин на склі. Крім цього, тріщини виявлені в стінах головної будівлі буддійського монастиря Погьонса.
На думку сейсмологів, це той рідкісний випадок, коли досить сильні афтершоки відбуваються через три місяці після великого землетрусу.
Нагадаємо, минулого тижня у Нідерландах на одному з найбільших родовищ газу Гронінген стався землетрус магнітудою 2,0.
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