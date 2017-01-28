У Північній Кореї запрацював ядерний реактор

Північна Корея, ймовірно, знову запустила ядерний реактор у Йонбені.

Такого висновку, дослідивши супутникові знімки, дійшли дослідники з програми 38 North при приватному Американсько-корейського інституті в Балтиморі, повідомляє Euronews.

Так, на світлині за 22 січня видно, що з охолоджувальної системи реактора у річку потрапляє тепла вода.

Вважається, що цей ректор Пхеньян використовує для виробництва плутонію для створення ядерної зброї.

Попри заборони ООН і міжнародні санкції Північна Корея не припиняє свої ядерну та ракетну програми.

За даними балтиморського інституту, Пхеньян уже накопичив близько 50 кг плутонію, що достатньо для виробництва 6 або 8 ядерних бомб, а наявні потужності КНДР дозволяють виробляти приблизно по ще кілограму плутонію на рік.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що може запустити міжконтинентальну балістичну ракету "в будь-який час", навіть коли Пхеньян розглядає можливість майбутніх переговорів з новообраним президентом Дональдом Трампом.

У вересні КНДР провела найбільші у своїй історії ядерні випробування.

У відповідь на це влада Південної Кореї заявила, що розробила план удару по столиці Північної Кореї, який знищить Пхеньян у разі ядерної загрози. Повідомляли, що в разі появи ознак використання КНДР ядерної зброї удар буде завдано по тих районах Пхеньяна, де розташовується північнокорейське керівництво. Місто буде повністю знищене фугасними снарядами і балістичними ракетами.