У Північному морі виявили німецький підводний човен часів Першої світової

У Північному морі біля узбережжя Бельгії виявили німецький підводний човен, який затонув під час Першої світової війни.

Як повідомляє BBC, підводний човен класу UB-II лежить на глибині 30 м, його стан оцінюється як задовільний. Точне місцезнаходження судна не розкривається з метою запобігти можливому розграбуванню і пошкодженню.

"Підводний човен знаходиться в такому хорошому стані, що ми вважаємо, що на борту ще можуть перебувати останки тіл", - сказав губернатор Західної Фландрії Карл Декалюве.

За попередніми даними, на борту підводного човна можуть перебувати останки 23 осіб екіпажу.

Вважається, що підводний човен був підірваний на міні.