Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Північному морі виявили німецький підводний човен часів Першої світової

Підводний човен класу UB-II лежить на глибині 30 м
У Північному морі біля узбережжя Бельгії виявили німецький підводний човен, який затонув під час Першої світової війни.
У Північному морі виявили німецький підводний човен часів Першої світової Фото: bbc

Як повідомляє BBC, підводний човен класу UB-II лежить на глибині 30 м, його стан оцінюється як задовільний. Точне місцезнаходження судна не розкривається з метою запобігти можливому розграбуванню і пошкодженню.

"Підводний човен знаходиться в такому хорошому стані, що ми вважаємо, що на борту ще можуть перебувати останки тіл", - сказав губернатор Західної Фландрії Карл Декалюве.

За попередніми даними, на борту підводного човна можуть перебувати останки 23 осіб екіпажу.

Вважається, що підводний човен був підірваний на міні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 09 2017 22:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.