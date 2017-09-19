CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Північному морі біля узбережжя Бельгії виявили німецький підводний човен, який затонув під час Першої світової війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Північному морі виявили німецький підводний човен часів Першої світової
Підводний човен класу UB-II лежить на глибині 30 м
Фото: bbc
Як повідомляє BBC, підводний човен класу UB-II лежить на глибині 30 м, його стан оцінюється як задовільний. Точне місцезнаходження судна не розкривається з метою запобігти можливому розграбуванню і пошкодженню.
"Підводний човен знаходиться в такому хорошому стані, що ми вважаємо, що на борту ще можуть перебувати останки тіл", - сказав губернатор Західної Фландрії Карл Декалюве.
За попередніми даними, на борту підводного човна можуть перебувати останки 23 осіб екіпажу.
Вважається, що підводний човен був підірваний на міні.
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