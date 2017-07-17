У Почаївській Лаврі прихожан закликають молитися за російського царя Миколу ІІ

У понеділок, 17 липня, парафіяни Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), в користуванні якого перебуває Свято-Успенська Почаївська Лавра, відзначають свято на честь членів російської царської сім'ї Романових.

З нагоди свята духовенство закликає своїх прихожан молитись за Росію до російської царської сім'ї, яку причислили до числа святих, та надіються на скоре відновлення Російської імперії з монархічним правлінням, йдеться у зверненні до прихожан, опублікованому на офіційному сайті Свято-Успенської Почаївської Лаври.

"…Наше слово и наша молитва прежде всего – к новомученикам и исповедникам Российским. Как мы молимся им? Горе нам, если мы не видим этого шествия русских святых, и прежде всего – новомучеников Российских и царственных наших мучеников…

Кто любит по-настоящему Россию, тот не может не видеть, что Господь даровал ей нового ангела-хранителя – царя Николая Александровича. Царь принял страдания со всем православным народом – и теперь пребывает вместе с ним. Он отдал свою жизнь и жизнь своих чад за Православную Русь, и теперь имеет особое дерзновение ходатайствовать за нее пред Господом. Разве не достигла уже своего пика сатанинская программа по разложению России? Более чем когда-либо нуждается именно сейчас в молитвах царя-страстотерпца наша многострадальная Родина.

Прославление царственных страстотерпцев и всех новых мучеников и исповедников Российских должно быть актом покаяния всего православного народа, полным и подлинным нашим отделением от революции, длящейся не семьдесятлет, как принято говорить, а гораздо дольше – до сегодняшнего дня. Но без молитвы к новым святым канонизация их будет бесплодной, все разговоры о государственном устройстве на христианских основах, о спасении России, о восстановлении православной монархии будут бесплодными. Русь без вождя? Но только когда прославленный царь увидит, что печаль наша по Бозе, он сам приблизит нам Божия, а не человеческого избранника...

Пока нет у всех нас глубокого покаяния, что значит это прославление? Жертва царственных страстотерпцев за Россию не может без покаяния быть воспринята Россией…", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Лаври.

Нагадаємо, що Українська православна церква Московського патріархату подала до суду на державу Україна. Хоче відсудити майно та приміщення, яке перебуває в її церков в Україні в тимчасовому користуванні.