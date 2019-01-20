У поїзді "Херсон-Львів" провалилася полиця депутата
Про це він повідомив у Facebook, інформує "Українська правда".
За словами депутата, в цей час на нижній полиці перебувала глухоніма пасажирка, яка сильно злякалася.
Фото:Facebook
"Я намагався вилізти на свою полицю. Однак коли я сперся рукою об полицю, вона зламалася. Подальший огляд, проведений мною в присутності поїздного електромеханіка та начальника поїзда, виявив злам елемента кріплення", - йдеться в заяві Гарвони, фото якої він опублікував.
Пасажир зазначив, що елемент кріплення було замінено.
Після цього було складено акт про те, що полиця візуально перебувала в справному стані, а при спробі пасажира вилізти відбувся свіжий злам.
Нагадаємо, 22 грудня в поїзді "Київ - Рахів" жінка отримала серйозні травми і вже перенесла операцію. Про інцидент повідомила в соціальній мережі Facebook дочка постраждалої. За даними жінки, інцидент стався через обвалення верхньої полиці з пасажиром, в результаті чого потерпілій розтрощило таз.
В "Укрзалізниці" не підтвердили обвалення полки на пасажирку.
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