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У поїзді "Херсон-Львів" провалилася полиця депутата

У цей час на нижній полиці перебувала глухоніма пасажирка, яка сильно злякалася
У неділю в поїзді №110 "Херсон-Львів" провалилася верхня полиця, на яку намагався вилізти депутат Фастівської міської ради Віктор Гарвона.
У поїзді "Херсон-Львів" провалилася полиця депутата Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Про це він повідомив у Facebook, інформує "Українська правда".

За словами депутата, в цей час на нижній полиці перебувала глухоніма пасажирка, яка сильно злякалася.


Фото:Facebook

"Я намагався вилізти на свою полицю. Однак коли я сперся рукою об полицю, вона зламалася. Подальший огляд, проведений мною в присутності поїздного електромеханіка та начальника поїзда, виявив злам елемента кріплення", - йдеться в заяві Гарвони, фото якої він опублікував.

Пасажир зазначив, що елемент кріплення було замінено.

Після цього було складено акт про те, що полиця візуально перебувала в справному стані, а при спробі пасажира вилізти відбувся свіжий злам.

Нагадаємо, 22 грудня в поїзді "Київ - Рахів" жінка отримала серйозні травми і вже перенесла операцію. Про інцидент повідомила в соціальній мережі Facebook дочка постраждалої. За даними жінки, інцидент стався через обвалення верхньої полиці з пасажиром, в результаті чого потерпілій розтрощило таз.

В "Укрзалізниці" не підтвердили обвалення полки на пасажирку.

 

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20 01 2019 19:59
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