У покинутому дитячому таборі під Сєвєродонецьком знайшли дві великі схованки зі зброєю

Під Сєвєродонецьком у селі Щедрищеве правоохоронці знайшли дві великі схованки зі зброєю та боєприпасами.

"Під час огляду території та приміщень покинутого дитячого табору поліцейські виявили кімнату та підвальне приміщення, повні ящиків та цинків з різноманітними видами зброї і боєприпасів", - повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай на своїй сторінці у Facebook.

Фахівці-вибухотехніки вилучили: чотири гранатомети РПГ-22, чотири гранатомети РПГ-26, 130 гранатометних пострілів ПГ-7, 140 порохових зарядів до пострілів ПГ-7, 246 корпусів гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО), 339 детонаторів, 70 димових гранат РДГ-2Б, 80 патронів калібру 14,5 мм з детонаторами МДС, 31 запал, п'ять димових мін ДМ-11, 701 постріл ВОГ, дві сигнальні міни, тротилову шашку, п'ять пострілів до РПГ, чотири реактивних двигуни, дві бойові частини ПГ 22, два снаряди 30 мм і близько 54 000 патронів різного калібру.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Оперативники встановлюють осіб, які залишили схованки.

Також, на території агрокомбінату в Подільському районі Києва знайшли схованку з боєприпасами.