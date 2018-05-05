У поліції Луганської області новий очільник

До цього призначення Сергій Колесник очолював кримінальну поліцію Донеччини

Начальником поліції Луганської області призначено Сергія Колесника замість Сергія Комісарова, який тепер очолює поліцію Запорізької області.

Глава Нацполіції Сергій Князєв сьогодні, 5 травня, представив нового керівника особовому складу обласної поліції під час відкриття Станично-Луганського відділу поліції на Луганщині.

До цього призначення Сергій Колесник очолював кримінальну поліцію Донеччини.

За словами Князєва, поліція Луганщини за останні чотири роки показала себе як один із найпотужніших поліцейських підрозділів. Результатом такої роботи стало призначення керівника поліції Луганщини Сергія Коміссарова – начальником поліції Запорізької області.

"За узгодженням з міністром внутрішніх справ я представлю вам нового керівника поліції Луганської області – колишнього заступника начальника поліції Донеччини полковника поліції Сергія Колесника. За наказом глави Національної поліції України він приступив до виконання обов’язків з учорашнього дня", – повідомив Сергій Князєв.

Як інформують у департаменті комунікації Національної поліції України, полковник поліції Сергій Колесник 17 років присвятив службі в карному розшуку. Пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС в Кіровоградській області.

У 2014 році Сергій Колесник очолив кримінальну міліцію Маріуполя та "створив боєздатний колектив, здатний протистояти злочинним угрупуванням та бандформуванням".

У 2015 році його призначили на посаду начальника місцевої міліції, а за кілька місяців офіцер став заступником начальника – начальником кримінальної поліції Донецької області.

"Полковник поліції ніс службу у всіх "гарячих точках" на мапі Донеччини – від Широкіного до Авдіївки, особисто очолював всі оперативно-пошукові операції. Сергій Колесник удостоєний державних та відомчих відзнак. Зокрема, минулого року Президент України Петро Порошенко нагородив поліцейського відзнакою "За бездоганну службу", – зазначили в департаменті комунікацій Нацполіції.

Нагадаємо, глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив про зміну формату роботи поліцейських на території проведення ООС. Відтепер поліція нестиме службу на мобільних постах.

Президент України Петро Порошенко звільнив Олега Козловського з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області.