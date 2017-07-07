У поліції назвали провокацію біля консульства Польщі "проявом гібридної війни Росії"

У понад двох десятків затриманих учасників акції вилучили зброю, патрони, газові балончики, електрошокери

Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за фактом спроби провокації біля посольства Польщі в Києві

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"За наявною інформацією, це один з елементів "гібридної" війни з боку Російської Федерації проти нашої держави. Основна мета провокації - підірвати добросусідські відносини України і Польщі, а потім - дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти", - заявив глава Національної поліції Сергій Князєв.

За словами Князєва, у понад двох десятків затриманих учасників акції вилучили зброю, патрони, газові балончики, електрошокери, ножі, розпалювальні суміші, маски, плакати та інші знаряддя, заготовлені для здійснення провокацій.

Згідно з інформацією прес-служби, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за замах на вчинення хуліганства - за 1 ч. ст. 15 і ч.2 статті 296 Кримінального кодексу.

7 липня Служба безпеки разом з Нацполіцією заблокували замовлену спецслужбами РФ акцію провокативного характеру у Києві, було затримано 29 осіб.