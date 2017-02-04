У поліції назвали версію вбивства адвоката на Рівненщині

Поранений у ході нічної стрілянини в Рівненській області "свободівець" В'ячеслав Чайка перебуває у тяжкому стані в лікарні.

На цей момент правоохоронці продовжують розслідування злочину.

"У ході проведеного огляду місця події поліцейські вилучили гільзи від пістолета. Основною робочою версією правоохоронців є особисті неприязні стосунки в родині. За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліцейські наразі здійснюють додаткові слідчі дії та розшукові заходи зі встановлення зловмисників", - повідомила заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції області Любов Белаш, інформує "112 Україна".



Фото: ГУ Нацполіції Рівненської області



Фото: ГУ Нацполіції Рівненської області

Нагадаємо, що 1 квітня в місті Дубно Рівненської області застрелили адвоката Віту Шаблій, яка на минулих виборах балотувалася на посаду міського голови від партії "Свобода".