У поліції назвали версію вбивства адвоката на Рівненщині
На цей момент правоохоронці продовжують розслідування злочину.
"У ході проведеного огляду місця події поліцейські вилучили гільзи від пістолета. Основною робочою версією правоохоронців є особисті неприязні стосунки в родині. За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліцейські наразі здійснюють додаткові слідчі дії та розшукові заходи зі встановлення зловмисників", - повідомила заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції області Любов Белаш, інформує "112 Україна".
Фото: ГУ Нацполіції Рівненської області
Фото: ГУ Нацполіції Рівненської області
Нагадаємо, що 1 квітня в місті Дубно Рівненської області застрелили адвоката Віту Шаблій, яка на минулих виборах балотувалася на посаду міського голови від партії "Свобода".
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