У поліції порадили, як вберегти авто від крадіжки

“Якщо викрадачі зв'язалися з вами і пропонують за винагороду повернути ваш транспортний засіб, не зволікайте, повідомляйте на 102"

Для того, щоб захистити автомобіль від крадіжки, краще вночі його залишати на автостоянці під охороною, а також користуватися блокіраторами коробки передач, педалей газу, використовувати захисний чохол для ключів тощо.

“Уночі надійним захистом для вашого авто є стоянка. На її території повинен бути пропускний режим, а також (вона має - ред.) охоронятися по периметру”, - повідомляє прес-служба Нацполіції у Facebook.

Зазначається, що захистити авто також допоможуть різні технічні засоби на зразок механічних блокіраторів - блокіратору коробки передач, керма та ін.

“Блокіратор коробки передач. Всередині коробки передач встановлюється замок, зовні ви замикаєте його на звичайний ключ. Без нього увімкнути або перемкнути коробку передач неможливо. Блокіратор керма або педалей газу та гальма: встановлення таких пристроїв - справа кількох хвилин. Цей засіб захисту зручний та ефективний навіть тоді, коли ви залишаєте автомобіль на нетривалий час. Після того, як ви встановили цей засіб на кермо, його вже неможливо вивернути. Якщо блокіратор встановити на педалі, то викрадач їх не зможе вижати”, - додали у поліції.

Також у поліції розповіли про використання GPS - трекерів для захисту авто.

“Існує два основні типи цих пристроїв. Перші працюють онлайн та постійно передають сигнал із координатами знаходження автомобіля. Через таку безперервну подачу сигналу викрадачі легко зчитують інформацію і знаходять пристрій, і блокують (його - ред.). А ось трекери другого типу передають координати перебування автомобіля лише раз на добу. Такий пристрій зловмисникам відстежити складно. Якщо автомобіль все ж таки викрали, ви можете дистанційно змінити налаштування та отримати координати знаходження авто”, - уточнюється у повідомленні.

Наголошується, що зручністю цього варіанту є те, що такі трекери працюють в автономному режимі і не підключені до живлення автомобіля, і важливо надійно сховати цей гаджет, аби зловмисники не змогли його знайти.

“Захисний чохол для ключів. Популярна схема крадіжки — зчитування сигналу ключа. Злодії можуть зробити це, просто проходячи повз вас. Від цього ваше авто вбереже захисний чохол для ключів. Як це працює? Коли ключ покласти в такий чохол, навколо нього виникає захисний екран. Зовні чохол досить звичайний, але всередині він прошитий ниттю, яка перешкоджає зчитуванню сигналу”, - повідомили у поліції.

Також у Нацполіції порадили використовувати мітку. “Цей маленький пристрій встановлюється у непомітному місці в салоні автомобіля, а у вас залишиться спеціальний цифровий ключ. Аби завести транспортний засіб, обов'язково потрібно прикласти ключ до мітки у салоні. Навіть якщо зловмисники відчинять ваш автомобіль - він не зрушить з місця”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що, більш того, існують різні способи програмування такої системи. Наприклад, при спробі зловмисника завести авто без ключа від мітки система блокує транспортний засіб та зачиняє усі двері із викрадачем всередині. “Звісно, що при спробі завести автомобіль вам будуть надходити сповіщення на телефон”, - зазначається у повідомленні.

“Двостороння сигналізація - ця сигналізація дає можливість встановити зворотній зв'язок із автомобілем. Якщо хтось намагається відімкнути або завести ваше авто, то не лише система сигналізує вам про це, а й ви можете надіслати системі вказівки, що їй робити. Наприклад, зупинити двигун авто, навіть не виходячи з дому”, - наголосили у поліцїї.

Водночас уточнюється, що якщо злочинцям все ж таки вдалося заволодіти автомобілем, необхідно якнайшвидше повідомити про це на 102. “Якщо викрадачі зв'язалися з вами і пропонують за винагороду повернути ваш транспортний засіб, не зволікайте, повідомляйте на 102, адже ви можете стати не тільки жертвою викрадачів, а й шахраїв”, - додали у поліцїі.

Нагадаємо, що у Миколаєві правоохоронці викрили організовану групу, учасники якої вимагали гроші в місцевих бізнесменів.