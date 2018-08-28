У поліції уточнили, за що Тітушко оголошений в розшук
За словами спікера Нацполіціі регіону Миколи Жуковича, епізод, за яким був оголошений в розшук Тітушко, стався в 2018 році. Дії розшукуваного слідство кваліфікувало за статтею 187 КК України (розбій), пише "Страна".
"У розшук його подали по одному конкретному випадку розбою. Наскільки мені відомо, повинні були подати в розшук його і ще пару чоловік. Поки вони підозрюються в скоєнні одного розбійного нападу, але перевіряється їх можлива причетність до інших схожих інцидентів. Це напади на житлові будинки, вчинені в різних районах Київської області", - пояснив Жукович.
Нагадаємо, що поліція України оголосила в розшук Вадима Тітушка, який був учасником сутичок під час мітингу опозиційних сил у 2013 році.
Як відомо, Тітушко став відомим після участі в сутичках під час мітингу опозиції у травні 2013 року в Києві. Його звинувачували у нападі на журналістів.
У вересні 2013 року Шевченківський суд Києва визнав Тітушка винним і засудив до 2 років умовного покарання.
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