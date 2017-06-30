У поліцію надійшло понад 2 тис повідомлень про інфікування комп’ютерних мереж вірусом

У Національну поліцію України надійшло вже 2 тис. 108 повідомлень про інфікування комп'ютерних мереж вірусом-шифрувальником, з них близько 600 надійшло тільки за останню добу.

У поліції зареєстровано 420 заяв, відкрито 66 кримінальних справ повідомляє прес-служба департамента комунікації Національної поліції України.

"За останню добу таких повідомлень надійшло близько 600. За словами спеціалістів з кіберполіції, на третій день фіксації таких повідомлень організації звертались до поліції лише з метою консультації та документування уражених вірусом комп’ютерів", - відзначили в поліції.

Загалом на цей час з приводу блокування роботи комп’ютерної техніки за допомогою вірусу-шифрувальника до поліції офіційно подано 420 заяв. З них – 309 звернень від приватного сектора країни та 111 – від державних організацій.

"За результатами отриманих звернень у 66 випадках поліція розпочала кримінальні провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України", - додали в прес-службі.

Крім того, 354 таких факти внесено до журналу єдиного обліку про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо їх правової кваліфікації.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.