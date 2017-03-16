У полоні залишаються 118 осіб, ще 418 вважаються зниклими, - Геращенко

Згідно з оновленою інформацією, сьогодні в списку зниклих безвісти 418 осіб. Також у заручниках у бойовиків перебувають 118 цивільних і військових українців.

"СБУ і мінська група провели велику роботу з пошуку інформації про зниклих безвісти, була встановлена доля кількох десятків тих громадян, які були у списку зниклих безвісти. Ми надали оновлену інформацію, що сьогодні в списку зниклих безвісти 418 осіб, згідно зі списком СБУ, яким ми користуємося. Не виключаю, що зниклих безвісти в ході конфлікту - більше, і ми повинні знайти інформацію про всіх зниклих, загиблих, встановити їх долю", - повідомила представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко у Facebook.

Також Ірина Геращенко зазначила, що "на жаль, на сьогоднішній день кількість заручників в ОРДЛО збільшилася і становить 118 осіб, це цивільні та військові (збільшилася і за рахунок цивільних, яких хапають на окупованих територіях, так, на жаль, і наші військові були затримані)".

Нагадаємо, українська сторона Тристоронньої контактній групі має намір на переговорах у Мінську в середу, 15 березня, запропонувати розділити списки заручників на чотири категорії, повідомили у Службі безпеки України.