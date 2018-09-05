У Польщі 24 тонни рідкого шоколаду повністю заблокували рух на автомагістралі

Рятувальники кілька годин прибирали розлитий шоколад з дороги

У Польщі на одній з автотрас перекинулася вантажівка з рідким шоколадом.

Аварія сталася на трасі А2 між Варшавою та Познанню, інформує "Польське радіо". Машина врізалася в огорожу на трасі й перекинулася.

Як повідомили у прес-службі місцевої поліції, за невідомих обставин водій вантажівки, який перевозив рідкий шоколаж, врізався в огорожу, внаслідок чого шоколад розлився на обидві смуги.

Рятувальники кілька годин прибирали шоколад з дороги. Він швидко твердів, тому його поливали гарячою водою.

"Холодний шоколад гірше снігу", – розповів бригадир пожежників Богдан Ковальські.

Внаслідок ДТП постраждав водій фури, його госпіталізували зі зламаною рукою.



Фото: thenews.pl

Нагадаємо, в центральній Німеччині викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".

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