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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Польщі 26 генералів і 260 офіцерів пішли з армії на знак протесту

Через тиск з боку правлячої партії "Право і Справедливість"
У Польщі 26 генералів та 260 вищих офіцерів протягом останніх 16 місяців вийшли з лав польської армії на знак протесту проти політичного втручання уряду.
У Польщі 26 генералів і 260 офіцерів пішли з армії на знак протесту Фото: WSJ

"Польська армія знаходиться на межі дисфункції після виходу з її лав осіб вищих звань на знак протесту проти політичного втручання уряду", - з посиланням на The Telegraph, пише Укрінформ.

Повідомляється, що близько 26 генералів та 260 вищих офіцерів залишили свої посади протягом останніх 16 місяців, розчарувавшись через те, що є очевидне потурання військовим, які лояльні до правлячої партії "Право і Справедливість", а також через те, що міністерство оборони неспроможне провести консультації з ними щодо змін в армійській структурі.

Станіслав Козей, генерал у відставці, який також обіймав посаду голови Ради національної безпеки Польщі, заявив, що масштаби і темпи звільнень становлять "загрозу для ефективного функціонування армії".

"Як ви знаєте, у солдата немає іншого способу протестувати проти дій своїх політичних начальників, ніж залишити службу - і це те, що ми бачимо", - повідомив Козей кореспонденту The Telegraph.

"Верховне командування не погоджується не з самими рішеннями, а зі способом, як реалізується політична влада: відкрите політичне втручання в компетенцію армійського командування, цивільні службовці, які беруть на себе роль політичних керівників, та політизація армії за партійною ознакою", - заявив він.

Серед тих, хто залишив вищий ешелон армії - начальник генерального штабу, генерал Мечислав Гоцул, який пішов у відставку наприкінці січня.

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