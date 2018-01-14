У Польщі 2 тис людей протестували проти посилення закону про аборти

Близько 2 тисяч людей 13 січня провели у Польщі акцію протесту проти посилення закону про аборти.

Про це пише Deutsche Welle.

Протестувальники, які прийшли до будівлі польського Сейму у Варшаві, тримали в руках транспаранти із написами "Ганьба!", "Медична допомога, не божа", "Жінки без абортів будуть умирати", "Свобода жінок - право".



Фото: EPA-EFE/TOMASZ GZELL POLAND OUT

Раніше Сейм Польщі відхилив пропозиції, спрямовані на пом’якшення обмежень на аборти у країні, водночас направивши цивільний законопроект, що забороняє євгенічні аборти, на розгляд сеймової комісії. Автором документа є Комітет законодавчої ініціативи "Зупини аборти".

Нагадаємо, 23 вересня 2016 року польський парламент ухвалив у першому читанні законопроект, який передбачає повну заборону абортів без жодних винятків і встановлює кримінальну відповідальність для кожного, хто причетний до аборту.

Це спричинило масові протести в країні, відомі як "Чорний протест".