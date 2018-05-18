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У Польщі арештували росіянку, яку підозрюють в розпалюванні ворожнечі до українців

Жінка приїхала до Польщі нібито з метою отримання вищої освіти ще в 2013 році
У Польщі заарештували росіянку, яку підозрюють у розпалюванні ворожнечі з Україною разом зі співучасниками.
У Польщі арештували росіянку, яку підозрюють в розпалюванні ворожнечі до українців Фото: rmf24.pl

Агентство внутрішньої безпеки (ABW) - польська контррозвідка - повідомило також, що "нейтралізувало" дві "російські гібридні військові мережі", які підривали безпеку Польщі, пише "ВВС-Україна".

Речник польської контррозвідки Станіслав Жарин зазначив, що росіянку "Катерину Ц." незабаром депортують із країни. Жінка приїхала до Польщі нібито з метою отримання вищої освіти ще в 2013 році. Ще чотирьом іншим людям заборонили в'їжджати до Польщі.

Польських громадян, які співпрацювали зі вказаними росіянами, перевірить контррозвідка разом із прокуратурою.

Речник польської контррозвідки зазначив, що вони займалися "підживленням польсько-української ворожнечі в соціальній та політичній сферах та підривали тлумачення польської історії, замінивши її російським поглядом".

Речник польської контррозвідки зазначив, що ABW має інформацію про те, що "Росія не лише інспірує польських громадян до того, щоб виконувати певні дії проти Польщі, які є в інтересах Росії, але також фінансує їхню активність у цій сфері".

Він заявив, що російські агенти розкрадали частину грошей, які їм виділяли з Росії.

Раніше iPress.ua повідомляв, що спецслужби Російської Федерації використовують клуби бойових мистецтв в Європейському Союзі для вербування терористів.

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18 05 2018 10:56
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