У Польщі будують пам'ятник "жертвам українських націоналістів"

У польському Щеціні на Центральному цвинтарі міста розпочалось будівництво пам'ятника "жертвам українських націоналістів" 1939-1947 років.

Споруду будують у рамках співробітництва Інституту національної пам'яті Польщі та Асоціації "Східні креси: спадщина і пам’ять", повідомляє українська служба "Польського радіо".

Представник Асоціації Єжи Мужило заявив, що пам’ятник є "особливо важливим для нащадків кресов’ян і свідків трагічних подій на Волині".

Директор Інституту національної пам’яті в Щеціні Павел Скубіш зазначив, що "жертви злочину на Волині" не мають своїх могил, а тому пам’ятник має стати "символічною могилою".

Нагадаємо, що вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.