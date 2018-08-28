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У Польщі будують пам'ятник "жертвам українських націоналістів"

Пам’ятник має стати "символічною могилою" жертвам злочину на Волині
У польському Щеціні на Центральному цвинтарі міста розпочалось будівництво пам'ятника "жертвам українських націоналістів" 1939-1947 років.
У Польщі будують пам Фото: PAP

Споруду будують у рамках співробітництва Інституту національної пам'яті Польщі та Асоціації "Східні креси: спадщина і пам’ять", повідомляє українська служба "Польського радіо".

Представник Асоціації Єжи Мужило заявив, що пам’ятник є "особливо важливим для нащадків кресов’ян і свідків трагічних подій на Волині".

Директор Інституту національної пам’яті в Щеціні Павел Скубіш зазначив, що "жертви злочину на Волині" не мають своїх могил, а тому пам’ятник має стати "символічною могилою".

Нагадаємо, що вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.

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28 08 2018 15:36
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