У Польщі чоловік напав з ножем на відвідувачів ТЦ: є загиблий

З пораненнями були госпіталізовані дев'ять осіб, один з них пізніше помер у лікарні

На південнму сході Польщі озброєний ножем чоловік напав на відвідувачів торгового центру.

Інцидент стався вдень у п'ятницю, 20 вересня, у великому торговому центрі міста Стальова-Волі. Увійшовши в приміщення закладу, чоловік почав наносити удари ножем відвідувачам. Його намагалися зупинити охоронці, повідомляє польська радіостанція RFM FM.

З пораненнями були госпіталізовані дев'ять осіб, один з них пізніше помер у лікарні. Стан деяких постраждалих оцінюється як важкий.

Нападник був затриманий на місці події. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Поліція встановлює мотиви зловмисника.

Нагадаємо, 1 жовтня у французькому Марселі чоловік з ножем напав на перехожих на залізничній станції Сен-Шарль. Загинуло щонайменше двоє людей.